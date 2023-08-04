القلق يتصاعد في أوروبا .. رئيس الاتحاد الإيطالي يُطالب فيفا بإيقاف السعودية

انتقالات الدوري السعودي هذا الصيف تُثير القلق في أوروبا

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تتصاعد موجة القلق والغضب في أوروبا مما يحدث في الدوري السعودي واستقطاب الأندية للعديد من النجوم الناشطين في كبرى دوريات القارة العجوز مثل كريم بنزيما وروبن نيفيش ورياض محرز وساديو ماني.

أندية دوري روشن تعيش هذا الصيف ثورة حقيقية على صعيد الانتقالات، وذلك بعد انتقال 75% من ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات السعودي، حيث تم دعم ذلك الرباعي بصفقات عالمية ستغير من شكل البطولة الموسم القادم.

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جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كان آخر المتحدثين عما يحدث في السعودية، حيث لم يُخف قلقه من استمرار رحيل النجوم إلى دوري روشن وطالب فيفا بالتدخل لإيقاف ذلك.

إذ قال عبر قناة سكاي سبورت "لقد اتخذنا خطوات مهمة لضمان المنافسة العادلة هنا في أوروبا، السعودية هي منطقة اختصاص فيفا ومن الصواب أن يبدأوا في إيجاد الطريقة المناسبة لإيقاف ما يحدث لأنه يُولد تغييرًا".

أضاف "نحن بحاجة للتحرك سريعًا لأن هناك خطر وجود فجوة مع تلك البلاد وبحاجة لوضع نظام محدد مثلما حدث في أمريكا والصين".

يُذكر أن الهلال حاول ضم ليونيل ميسي وكيليان مبابي لكن الأول فضل الاتجاه إلى إنتر ميامي الأمريكي فيما مازال مستقبل الثاني معلقًا بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.

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