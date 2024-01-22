بعد تصاعد القلق على فوفانا وكيسييه .. القصة كاملة حول الاعتداءات والشغب الجماهيري في كوت ديفوار

ماذا يحدث لثنائي النصر والأهلي في كوت ديفوار بعد الشغب الجماهيري الكبير؟

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فجأة تفجرت الحسابات السعودية بمزاعم تعرض الثنائي سيكو فوفانا؛ محترف النصر، وفرانك كيسييه؛ محترف الأهلي، للاعتداء من قبل جماهير بلدهما، عقب تعادل كوت ديفوار أمام غينيا الإستوائية، وبدأت التساؤلات عن حالتهما الصحية.

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هذه المزاعم خرجت عقب هزيمة الأفيال، أمس الإثنين، أمام غينيا الإستوائية برباعية نظيفة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكـأس إفريقيا 2023، لتتعقد آمالهم في العبور للدور المقبل رغم أن البطولة مقامة على أرضهم ووسط جماهيرهم.

وانتشر بالفعل فيديو لاعتداءات الجماهير الإيفوارية على حافلات، ادعى البعض أن اللاعبين كانوا يستقلونها إبان تعرضها لرشقات بالحجارة.

لكن بالرجوع للصحافة الإيفوارية، وبحسب موقع "AFRIQUE SUR 7" فإن الفيديو المنتشر للحافلة المهشم زجاجها لا علاقة له باللاعبين، إنما يعود لشركة "SOTRA"؛ إحدى شركات النقل العام في البلاد.

وأوضح الموقع أن الجمهور الغاضب اتجه لتحطيم حافلات النقل العام المحيطة باستاد الحسن واتارا؛ الذي استضاف اللقاء، إذ تهشمت عشر حافلات تقريبًا.

وشدد "AFRIQUE SUR 7" على أن اللاعبين لم يغادروا الاستاد من الأساس، بعد تصاعد حدة الشغب خارج الملعب، إنما ظلوا عالقين داخل الاستاد تحت الحراسة المشددة، لحين السيطرة الأمنية على ما يحدث في محيط "الحسن واتارا".

يذكر أن رفاق فوفانا وكيسييه يحتلون حاليًا المركز الثالث في المجموعة الأولى بالبطولة الإفريقية برصيد ثلاث نقاط فقط، بينما صعد لدور الـ16 منتخبا غينيا الإستوائية ونيجيريا كأول وثان المجموعة برصيد سبع نقاط لكل منهما، بينما تنتظر كوت ديفوار انتهاء مباريات الجولة الثالثة في كافة المجموعات، لتحديد مصيرها من الصعود ضمن أفضل أربعة ثوالث من عدمه.

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