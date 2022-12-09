القط قادم للمنزل! ووكر يتبنى "ديف المحظوظ"

نجم إنجلترا محب للحيوانات

كشف نجم إنجلترا كايل ووكر عن العلاقة الخاصة التي طورها أثناء كأس العالم مع القط "ديف" ووعده بأن يأخده معه لبلاده.

وشهد مونديال قطر تواجد مكثف للحيوانات الأليفة، وآخرها ظهور قط في المؤتمر الصحفي لنجم البرازيل فينيسيوس جونيور.

وتحدث الظهير الأيمن للأسود الثلاثة في مؤتمر صحفي قبل لقاء فرنسا عن "ديف" القط الذي يعيش في معسكر المنتخب، وكيف يحظى بشعبية كبيرة بين اللاعبين.

ووعد ووكر بتبني القط وأخذه معه لإنجلترا إذا نجح الفريق في تحقيق البطولة والفوز بكأس العالم قطر 2022، مما جعل الجمهور يصف ديف بالمحظوظ، وأنه هو من سيعود للمنزل وليس كأس البطولة.

ويلعب منتخب إنجلترا مساء الأحد ضد فرنسا لحساب ربع نهائي المونديال، اللقاء الذي قد يلعب فيه ظهير مانشستر سيتي دوراً كبيراً للعبه أمام كيليان مبابي بنفس الجبهة.