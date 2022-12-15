القط "ديف" يشعل منافسة ثلاثية بين نجوم إنجلترا!

من صاحب الحظ الأوفر للحظوظ على تميمة الأسود في المونديال؟

كان القط "ديف" بمثابة تميمة الحظ للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم قطر 2022، وبعد خروج الفريق من البطولة يظهر اسمه من جديد.

منتخب إنجلترا ودع المونديال مساء السبت الماضي عقب خسارته أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف في إطار ربع نهائي المسابقة.

وقبل هذه المباراة، تحدث كايل ووكر مدافع الفريق في مؤتمر صحفي عن القط والعلاقة الخاصة التي تربطه بلاعبي إنجلترا، ووعد باصطحابه معه إذا فازت بلاده بالمونديال.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن هناك منافسة بين ووكر وجون ستونز وكالفين فيليبس من أجل الحصول على القط وتبنيه بعد العودة إلى إنجلترا.

وأوضحت أن ستونز ووكر هما الأوفر حظًا في الوقت الحالي لتبني القط الذي يبلغ من العمر عامين، بسبب رعايتهما له من البداية بعد مشاهدته يعاني من جروح في فندق الفريق.

ومن المقرر حدوث منافسة شرسة بين ثلاثي مانشستر سيتي للحصول على القط الذي لا يمكنه الذهاب إلى إنجلترا قبل منتصف العام القادم، حيث يتواجد حاليًا في دار رعاية مؤقتة في قطر.