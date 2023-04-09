القصة لا تنتهي .. الكشف عن تفاصيل المكالمة الأخيرة بين شاكيرا وجيرارد بيكيه

المكالمة الأخيرة بين بيكيه وشاكيرا تضمنت الكثير من التفاصيل الصادمة..

يبدو أن قصة انفصال جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق عن المغنية الكولومبية شاكيرا لن تنتهي، حيث تم الكشف مؤخرًا عن تفاصيل آخر مكالمة جرت بينهما قبل قرار شاكيرا بمغادرة برشلونة والانتقال إلى الولايات المتحدة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلت عن أحد البرامج التلفزيونية تسريب محتوى المكالمة الأخيرة بين بيكيه وشاكيرا، وهي المحادثة التي أخبرته فيها بأنها ستنتقل إلى الولايات المتحدة مع طفليهما، ساشا وميلانو.

شاكيرا أوضحت في المكالمة أن سبب ذلك القرار هو أن حالة واحدة والدها أصبحت أسوأ وأنه بحاجة لتلقي علاج لا يمكنهم تقديمه له في برشلونة.

ومع ذلك، لم يعجب بيكيه بالقرار على الإطلاق، وبدا غاضبًا من شاكيرا، لكن الأمور لم تتطور خلال المكالمة.

لاحقًا ، اعترفت شاكيرا بأنها رحلت عن برشلونة لأن والد بيكيه أخبرها في رسالة أن أمامها أسبوعين لمغادرة منزل العائلة.

ولم تعجب الفنانة بهذا التصرف من والد بيكيه على الإطلاق، حيث توقعت محادثة بدون مشاكل، وكشف البرنامج أنها كانت مستاءة لأن تلك المحادثة الأخيرة لم تكن ودية كما توقعت.