القصة الكاملة لكواليس تخفيض رواتب لاعبي برشلونة

ما الذي حدث بين بارتوميو وميسي وقادة برشلونة حتى توصلوا إلى تخفيض الرواتب بسبب فيروس كورونا؟

كشفت مصادر صحفية إسبانية عن الكواليس التي حدثت خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى تقليص الرواتب في برشلونة بسبب فيروس كورونا.

وكان ليونيل ميسي قد أعلن عبر حسابه الخاص على إنستجرام استعداد لاعبي برشلونة للتنازل عن 70% من رواتبهم من أجل موظفي النادي.

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وأثار ذلك الكثير من الجدل، حيث لمح ميسي إلى أن بعض الصحف تحاول أن تظهر لاعبي برشلونة تحت الميكرسكوب دائمًا من خلال تسليط الضوء على بعض ما يقومون به.

وجاء الرد من قبل بارتوميو الذي يلمح ميسي إلى أن مجلس إدارته يستهدف تشويه صورة اللاعبين أمام الجماهير باستخدام الصحف المقربة منه.

وقال بارتوميو إنه أراد أن يأتي القرار بالاتفاق بينه وبين اللاعبين، على الرغم من أنه يستطيع أن يفرض ذلك بموجب القانون، ولكنه فضل التوصل لاتفاق.

وبسبب تفشي الوباء الجديد، اضطر النادي إلى وقف جميع أنشطته، حيث تم تعليق الدوري ودوري الأبطال وإغلاق كامب نو، وهو مصدر دخل مهم للنادي، بسبب ما يحصل عليه النادي من المتحف والمتجر الرسمي"

وبعد المستجدات الأخيرة، قام بارتوميو أولاً بجمع اللجنة المفوضة ثم المجلس بأكمله إلكترونيًا لتوضيح الموقف والبحث عن حلول.

وكان الهدف الرئيسي هو تخفيض ميزانية ما يدفعه النادي سنويًا للاعبين من أجل تعويض الخسائر التي ستسببها المستجدات الأخيرة.

بعدها تحدث بارتوميو للاعبين من أجل إخبارهم بضرورة تخفيض رواتبهم خلال الفترة الحالية من أجل الحفاظ على ميزانية النادي.

ولكن قبل المحادثات والاتفاق بين الإدارة واللاعبين، بدأت شائعات رفض لاعبي برشلونة خفض الرواتب تخرج إلى وسائل الإعلام.

ولذلك اضطر ميسي إلى توضيح الصورة من خلال البيان الذي نشره عبر حسابه على إنستجرام لتوضيح الكواليس الحقيقية والتي لم تنقلها الصحف.

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يذكر أن ليونيل ميسي قد اصطدم من قبل بإدارة برشلونة عقب إقالة المدير الفني إرنستو فالفيردي وتصريحات المدير الرياضي إيريك أبيدال.