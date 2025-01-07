"القرد الأسود والمثلي" .. ريال مدريد يفضح الهتافات العنصرية من جماهير فالنسيا ضد فينيسيوس

أنشيلوتي يطلب الرحمة للاعبه..

شن نادي ريال مدريد حملة ضد جماهير فالنسيا، من خلال قناته التليفزيونية للدفاع عن اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، مؤكدًا تعرضه لهجمات عنصرية من جماهير ملعب "الميستايا".

وبثت قناة النادي الملكي، مقاطع فيديو لهذه الأحداث التي تم تسجيلها من قبل الجماهير الحاضرة للقاء، والتي تظهر جماهير فالنسيا تصرخ بعبارات عنصرية مثل "الأسود" و"القرد" و"القرد الأسود" و"والمثلي"، كلما ذهبت الكرة إلى فينيسيوس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فينيسيوس لهتافات عنصرية، حيث سبق أن عانى من نفس الأمر في مباراة جمعت الفريقين على نفس الملعب في مايو 2023، حيث تم استخدام نفس العبارات من قبل الجماهير ضده، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات والتصدي للعنف اللفظي في المدرجات.

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ولاقت هذه الاحتجاجات صدى واسع، حيث تم القبض على 3 مشجعين ألقوا هذه العبارات وحكم عليهم بالسجن لمدة 8 أشهر وحظر الدخول إلى المدرجات لمدة عامين، بالإضافة إلى الحظر الدائم من قبل فالنسيا.

ومع ذلك، بينما تم تطبيق عقوبات صارمة، لا يزال هناك بعض الجماهير الذين لم يتعلموا درسهم ويستمرون في تكرار هذه الأفعال، وأشار مدريد إلى أن النادي واللاعب يسعيان منذ فترة طويلة للتصدي للعنف اللفظي في المدرجات والتعامل مع الظروف الصعبة التي يواجهها فينيسيوس في العديد من المباريات في إسباني.

وأكد المدرب كارلو أنشلوتي في مؤتمر صحفي قبل مباراة ديبورتيفا مينيرا، أنه من الصعب على فينيسيوس تحمل هذه الأحداث والتعامل معها، وطلب الرحمة له، مشيرًا إلى أن النادي سيواصل العمل الجاد للتصدي لهذه الظروف والتأكد من تقديم بيئة آمنة للاعبين.

وأضاف: "لست في مكانه، لكنني أجد صعوبة في تحمل كل ما حدث ويحدث".