القرب من كانسيلو يخلص برشلونة من مدافعه المغضوب عليه!

النادي الكتالوني يتخلص من أحد الكوابيس.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد اقترب من التخلص من لاعبه الأمريكي سيرجينيو ديست خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الظهير الذي أمضى العام الماضي في ميلان سيرحل هذا الصيف إلى هولندا.

وأكدت أن الانتقال سيكون إلى صفوف بي إس في آيندهوفن وعلى سبيل الإعارة أيضًا، مع وجود خيار للشراء بحلول نهاية الموسم الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يأتي هذا في أعقاب قرب نادي برشلونة من التوقيع مع اللاعب جواو كانسيلو من صفوف مانشستر سيتي، وبعد أن كان الفريق قد سلم بوجود ديست في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن برشلونة ينتظر أيضًا رحيل الفرنسي كليمون لونجليه خلال فترة الانتقالات الجارية حتى يعدل من أوضاعه الخاصة باللعب المالي النظيف ويسجل النجوم الذي لم يتم تسجيلهم في قوائمه بعد.