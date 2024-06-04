القرار في يد فرنسا .. الكشف عن موعد أول مباراة لمبابي بقميص ريال مدريد

الفرصة سانحة في الجولة الأمريكية ولكن..

كشفت تقارير صحفية، عن موعد أول ظهور للنجم الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه الجديد ريال مدريد في المباريات.

وأعلن ريال مدريد أخيرًا وبشكل رسمي عن ضم كيليان مبابي إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنصرم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الظهور الأول لمبابي مع ريال مدريد يتوقف على نتائج منتخب فرنسا في بطولة الأمم الأوروبية.

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ويتواجد كيليان مبابي الآن في معسكر منتخب فرنسا، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا هذا الصيف خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه حال وصل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي اليورو، فلن ينضم مبابي إلى جولة ريال مدريد المرتقبة في الولايات المتحدة، حتى يتسنى له الحصول على فترة راحة بين الموسمين.

ويخوض النادي الملكي 3 مباريات في جولة صيفية بالولايات المتحدة، حيث يواجه ميلان، برشلونة وتشيلسي خلال أيام 31 يوليو، 3 و8 أغسطس، على الترتيب.

وأوضحت "ماركا"، أنه مع تقدم منتخب فرنسا في الأدوار الإقصائية باليورو، ستكون أول مباراة لمبابي مع ريال مدريد أمام أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي، المقررة يوم 14 أغسطس المقبل في بولندا.