القرار بيد أنشيلوتي .. نجم الفريق الكتالوني تحت يد ريال مدريد!

ريال مدريد له الكلمة العليا في ضم نجم الفريق الكتالوني

يخطط نادي ريال مدريد من أجل تدعيماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من الآن، حيث وضع يده على أحد نجوم الدوري الإسباني من أجل ضمه.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن ريال مدريد يخطط خلال الوقت الحالي، لاستعادة ميجيل جوتيريز الظهير الأيسر لفريق جيرونا، الذي يتألق مع فريقه خلال الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد سينتظر لنهاية الموسم الحالي، من أجل تنفيذ خيار إعادة شراء جوتيريز من الفريق الكتالوني مقابل 8 ملايين يورو.

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مستقبل جوتيريز سيكون في يد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي جدد عقده مؤخرًا حتى 2026، حيث سيقرر إذا سيستمر اللاعب في الفريق، أو يتم إعادة بيعه لفريق آخر، في ظل اهتمام عددًا من الأندية به، على رأسهم آرسنال الإنجليزي.

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مسألة استمرار الظهير الأيسر صاحب الـ22 عامًا مع جيرونا أصبحت شبه مستحيلة، على الرغم من أن عقده مستمر حتى يونيو 2027، مع وجود شرط جزائي قيمته 35 مليون يورو، حيث سيتحرك ريال مدريد بنهاية الموسم لإعادته للفريق، ومن ثم سيتم الاستقرار على موقفه إما بالبقاء أو إعادة البيع.