القبض على واين روني في الولايات المتحدة الأمريكية

ليست المرة الأولى للجولدن بوي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تم القبض على نجم الكرة الإنجليزية السابق، واين روني في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حادثة من الشهر الماضي.

لاعب مانسشتر يونايتد وإيفرتون السابق، ودي سي يونايتد، تم القبض عليه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول والسباب في أماكن عامة، في ولاية ماريلاند.

ويأتي هذا على خليفة ما حدث في السادس عشر من ديسمبر الماضي، حيث تم تغريم اللاعب 25 جنيه استرليني وسيقوم بدفع 91 جنيه استرليني كتكلفة للغرامة.

ويقضي روني أيضًا عقوبة المنع من القيادة في إنجلترا لمدة 15 شهرًا، بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.

وكان روني قد تم القبض عليه في سبتمبر 2017، بسبب القيادة تحت تأثير الكحول بنسبة أكثر من المسموحة، ليتم منعه من القيادة لعامين، مع تنفيذ عقوبة 100 ساعة من الخدمة الاجتماعية.

وكان روني قد خاض مباراة اعتزاله الدولية العام الماضي، أمام الولايات المتحدة الأمريكية نوفمبر الماضي.

علّي الكوفية علّي ولولح فيها! 😍



المنتخب الفلسطيني حصد النقطة الأولى له في تاريخ مشاركاته بالكأس الآسيوية 🇵🇸#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/13rq7kU1fA — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2019

ويقضي روني عقدًا في الدوري الأمريكي لمدة 3 مواسم ونصف منذ منتصف عام 2018.

اللاعب البالغ 33 عامًا، سجل 12 وصنع 6 في 21 مباراة بقميص فريق العاصمة الأمريكية بموسم 2017 من الدوري الأمريكي، مساهمًا في تأهلهم للمرحلة النهائية.