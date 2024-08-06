القبض على حكمي مباراة رينجرز ودينامو في حالة سُكر.. وقرار عاجل من اليويفا!

واقعة مؤسفة في بولندا..

ضبطت الشرطة البولندية الثنائي بارتوش فرانكوفسكي وتوماس موسيال حكمي تقنية الفيديو لمباراة دينامو كييف ضد رينجرز، المقررة اليوم الثلاثاء، في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وذكرت قناة " TVP Sport"، أنه جرى إلقاء القبض على الحكمين وهما في حالة سكر، حيث كانا برفقة شخص ثالث يحمل لافتة مرور.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استبعاد الحكمين من المباراة، واستعان بمواطنيهما " توماس كفياتكوفسكي وبافل ماليك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جهته، قال الاتحاد البولندي لكرة القدم، إن "لجنة الحكام ستقوم بإجراء تحليل مفصل للوضع بعد ورود تقارير عن سلوك غير لائق من قبل الحكمين".

وأتم في بيان رسمي: "إذا تأكدت المعلومات، فسوف تتقدم لجنة الحكام بطلب إلى الأمين العام للاتحاد بإنهاء عقدي الحكمين، إلى جانب إحالة القضية إلى اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد، للتحقيق وبحث فرض المزيد من العقوبات التأديبية".