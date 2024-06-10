"القائد المُلهم يخلع قميص الاتحاد" .. تحرك مصري لاستعادة أحمد حجازي بعد 7 سنوات!

هل تنتهي رحلة حجازي مع الاتحاد؟

دخل الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع فريق الكرة بنادي الاتحاد، قائمة المُرشحين لمغادرة قلعة العميد، في الميركاتو الصيفي، مع اقترابه من العودة إلى الدوري المصري.

المدافع أحمد حجازي (33 عامًا)، تحول بين عشية وضحاها، من قائد مُلهم للجماهير الاتحادية في موسم التتويج بدوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي (2022-2023)، إلى أحد المدافعين المُرشحين للرحيل عن النمور، بناءً على مستوياته الدفاعية التي لم تلقَ تطلعات الجماهير، بعد عودته من إصابة الصليبي، حيث خاض 21 مباراة خلال موسم 2023-2024، في كافة المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع تمريرة حاسمة.

وكشفت "الميدان الرياضي" عن وجود رغبة من النادي الأهلي المصري، باستعادة خدمات أحمد حجازي، بدءًا من الموسم المقبل، ليعود لتمثيل بطل إفريقيا، بعد غياب 7 سنوات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين في الوقت الحالي، من أجل عودة حجازي إلى الأهلي المصري، فيما تسير المفاوضات بشكل جيد.

وذكرت أنباء سابقة، أن نادي الوحدة، أبدى رغبة في التعاقد مع حجازي، في انتظار موقفه مع الاتحاد، وحسم مصيره في الميركاتو الصيفي.

ولعب حجازي في صفوف الأهلي، في الفترة بين (2015-2017)، قبل انتقاله إلى صفوف وست بروميتش الإنجليزي، في صفقة إعارة تحولت إلى بيع نهائي، ثم قرر المدافع المصري خوض تجربة احترافية في الاتحاد، بدءًا من الإعارة في 2020، ثم شراء عقده في 2021، والذي يستمر مع العميد حتى يونيو 2026.

وحقق الاتحاد موسمًا كارثيًا، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، حيث خسر نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما حقق مشاركة متواضعة لممثل المملكة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي استضافتها مدينة جدة، بعد الخروج من الدور الثاني، فيما احتل المركز الخامس في دوري روشن، ليفقد فرصة التأهل إلى البطولات الآسيوية في الموسم المقبل.