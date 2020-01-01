الفيفا يؤكد تأجيل سوق الانتقالات وصعوبة مد عقود اللاعبين

أنباء غير سارة للعديد من الأندية في أوروبا

أكد إيميرليو جارسيا سيلفيرو المدير القانوني للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها اللعبة، سيتم تأجيل فتح سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

كرة القدم بمختلف أنحاء العالم تعرضت لضربة قوية خلال الأسابيع الماضية، بعد توقف جميع الأنشطة بسبب انتشار فيروس كورونا، ووصوله للعديد من الرياضية.

جارسيا قال في تصريحات صحفية له، أنه سيكون من الصعب تمديد العقود الموقعة للاعبين بعد 30 يونيو، مما يمكنهم من مغادرة أنديتهم والانتقال لفريق آخر بعد فتح سوق الانتقالات.

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وأوضح خلال حديثه في بيانه:"الاتحاد الدولي لن يتمكن من تمديد عقود اللاعبين لما بعد 30 يونيو، لكن فترات الانتقالات لن تكون كما هي، لأن التسجيل سيتأجل لما بعد 1 يوليو".

وأما بالنسبة للإعارات:"نظرياً يجب على اللاعبين العودة مرة أخرى لأنديتهم، ولكن نافذة التسجيل ستظل مغلقة لحين فتح سوق مرة أخرى".

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وسلط جارسيا الضوء على قيام الاتحاد الدولي والأوروبي بتأجيل بطولة يورو 2020 تزامناً مع دورة الألعاب الأولمبية، مع تأجيل الشكل الجديد لكأس العالم للأندية، مع استمرار المحادثات حول طريقة تنفيذ الخطط المقترحة.

جدير بالذكر أن هناك العديد من اللاعبين، ستنتهي عقودهم في يونيو المقبل، أبرزهم ويليان جناح تشيلسي وإيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.