الفيصلي والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة النصر ضد الفيصلي في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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النصر 1 × 2 الفيصلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+4' نهاية المباراة بفوز الفيصلي بهدفين مقابل هدف.

90+2' أووووه هجمة مرتدة خطيرة للفيصلي، وصلت إلى تفاريس الذي سدد تسديدة قوية ولكن الدفاع يتدخل في الوقت المناسب ويحولها إلى ركنية.

89' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

84' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

79' ركلة حرة للعالمي من خارج منطقة جزاء الفيصلي، يتم لعبها بشكل غير متقن وتخرج إلى ركلة مرمى.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية الشوط الثاني والمباراة والفيصلي متقدم بهدفين لهدف.

70' ركلة حرة مباشرة للنصر من مشارف منطقة الجزاء، لعبها تاليسكا أبعدها الحائط البشري وتحولت إلى ركنية.

63' هدوء في أحداث الشوط الثاني، وانعدام الفرص الخطرة تقريبًا.

56' استحواذ للفيصلي، وتراجع ملحوظ من لاعبي النصر.

50' جووووووووووووووووووووووووول على عكس الشوط الأول، هدف ثان سريع للفيصلي عن طريق تفاريس بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها تفاريس برأسية في الشباك.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

45+4' نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

45+2' جوووووووووووووووووووول الفيصلي يتعادل في الوقت القاتل من الشوط الأول من علامة الجزاء، عن طريق تفاريس بعدما لعب الكرة بقوة في الزاوية اليسرى.

44' أووووووووووه تدخل من تاليسكا على عبد الرحمن الدوسري وبعد العودة لتقنية الفيديو الحكم يحتسب ركلة جزاء.

40' ضغط من الفيصلي واعتماد لاعبي النصر على الهجمات المرتدة.

34' أوووه هجمة خطيرة للنصر ووصلت الكرة إلى أبو بكر ولكن ملائكة يخرج في الوقت المناسب ويتصدى للكرة.

30' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الأول وتقدم النصر بهدف دون رد بتوقيع تاليسكا.

27' ركنية للنصر من الجانب الأيسر، لعبها مشاريبوف وقابلها تاليسكا برأسية ولكن مصطفى ملائكة يتصدى لها بثبات.

25' فرصة للنصر، بعد عرضية من الجانب الأيسر قابلها أبو بكر بتسديدة ولكنها علت مرمى الفيصلي بقليل.

22' ضغط كبير من الفيصلي في الدقائق الأخيرة، ولكن دون هجمات خطرة على مرمى العالمي

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول ومحاولات من الفيصلي لإدراك هدف التعادل.

8' جوووووووووووووووووووووول هدف أول للنصر عن طريق تاليسكا من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة، نفذها ببراعة في الشباك.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل النصر:

التشكيل

وليد عبد الله - عبد الله مادو - فونيس موري - سلطان الغنام - عبد الرحمن العبيد - عبد الله الخيبري - بيتروس - سامي النجعي - ماشاريبوف - تاليسكا - فنسنت أبو بكر

تشكيل الفيصلي:

التشكيل| 4-3-3

مصطفى ملائكة

حسين سالم - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - صالح القميزي

عبد الرحمن الدوسري - إسماعيل سيلفا - هشام فايق

رومان امالفيتانو - جوليو تفاريس - جيليرمي

بينما افتتح الفيصلي الموسم، بتعادل ثمين أمام الأهلي بهدف لكل فريق، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره هذا الموسم، والذي لن يكون سهلًا لشدة التنافس في الدوري.

النصر بدأ الموسم بعرضًا قويًا، واستطاع الفوز على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى ليتصدر ترتيب المسابقة ويسعى لمواصلة هذا الأداء للمنافسة على اللقب الغالي.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة النصر والفيصلي ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب المدينة الرياضية المجمعة.