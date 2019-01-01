الفيصلي ينفي "الربا" ويُصعد شكواه ضد النصر

الأزمة متواصلة بين الناديين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر الفيصلي تصعيد شكواه ضد النصر لمركز التحكيم الرياضي في السعودية، بعدما تم رفضها في غرفة فض المنازعات.

وكان الفيصلي قد تقدم بشكوى ضد النصر لتأخر حصوله على مستحقاته المالية مقابل انتقال لاعبيه سلطان الغنام وحمد المنصور للعالمي، والبالغة 7 ملايين ريال سعودي.

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وأفادت صحيفة الجزيرة السعودية أن العقد يتضمن بندًا يُجبر النصر على دفع 10% إضافية من قيمة المبلغ عن كل شهر تأخير، موضحة أن الدفعة تأخرت 9 أشهر كاملة.

ورفضت غرفة فض المنازعات شكوى الفيصلي لوجود حالة ربا في القضية، ولكن النادي رفض هذا القرار نافيًا وجود أي شبهة ربا.

وقرر الفيصلي تصعيد الأمر برفع الشكوى لمركز التحكيم الرياضي، الذي من المتوقع أن يبحث القضية ويُصدر قراره خلال الأيام القادمة.

وأوضحت الجزيرة أن قيمة المستحقات ارتفعت من 7 ملايين ريال إلى 13 مليون و300 ألف ريال سعودي بحساب قيمة الـ10% الإضافية نتيجة تأخر تسديد المبلغ.