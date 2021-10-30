الفيحاء والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الفيحاء والنصر في الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2022، والمقامة في مدينة الملك سلمان الرياضية

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النصر 1 × 1 الفيحاء

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+3' نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

89' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

84' جووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل للفيحاء، عرضية من الجانب الأيسر ارتقى لها مالك عبد المنعم وقابلها برأسية قوية في الشباك.

81' أووووووووووووووووه تسديدة خطيرة من موتاري يتصدى لها وليد عبد الله بثبات ويحولها إلى ركنية.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة، ومحاولات من لاعبي الفيحاء لتسجيل هدف التعادل.

68' الرد السريع من لاعبي النصر، سامي النجعي يمرر الكرة إلى تاليسكا الذي يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم بقليل.

64' أوووووه أخطر فرص الشوط الثاني من نصيب الفيحاء، تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ولكن دفاع النصر يبعدها في الوقت المناسب.

57' مباراة هادئة وانحصار اللعب في وسط الملعب بين الفريقين.

51' مرور خمس دقائق من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم النصر بهدف دون رد.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد.

44' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

39' قلة الفرص الخطيرة على المرمى من الطرفين في الدقائق الأخيرة.

34' سيطرة من لاعبي الفيحاء، ومحاولات لتسجيل هدف التعادل.

30' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الأول والنتيجة تشير لتقدم النصر بهدف دون رد.

22' انحصار اللعب في وسط الملعب.

17' جوووووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول في المباراة للنصر، بأقدام سامي النجعي بعد متابعة تسديدة تاليسكا القوية والتي تصدى لها الحارس ووصلت إلى النجعي الذي سددها من لمسة واحدة في الشباك.

16' أووووووووه تسديدة قوية من رامون لوبيس ولكن وليد عبد الله يتصدى لها بثبات ويحافظ على نظافة شباكه.

12' سيطرة من النصر بحثًا عن الهدف الأول واعتماد لاعبي الفيحاء على الهجمات المرتدة.

6' مرور خمس دقائق من عمر الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل الفيحاء:

التشكيل| 4-3-3

ستويكوفيتش

مخير الرشيدي - سامي الخيبري - حسين الشويش - أحمد بامسعود

ريكاردو ريلر - عبد الرحمن السفري - باناجويتس

صامويل أوسو - رامون لوبيس - أمادو موتاري

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبد الله

سلطان الغنام - علي لاجامي - فونيس موري - محمد قاسم

عبد المجيد الصليهم - عبد الله الخيبري

سامي النجعي - عبد الفتاح عسيري - تاليسكا

فينسنت أبو بكر

النصر قادم من خسارتين على التوالي من الهلال والاتفاق، ودع بالأولى دوري أبطال آسيا من نصف النهائي، وتراجع في جدول الترتيب بعد الثانية إلى المركز السادس برصيد 12 نقطة.

يمتلك نادي الفيحاء 13 نقطة جمعها من 8 مباريات، ليحتل بذلك المركز الخامس، وكانت آخر مبارياته ضد الباطن وانتهت بخسارته بهدفين دون رد.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الفيحاء والنصر ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين على مدينة الملك سلمان الرياضية.