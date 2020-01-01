"الفوضى تهدد الكرة الإنجليزية ما لم يُحسم مصير الدوري"

أدريان بيفينجتون المسؤول السابق في الاتحاد الإنجليزي يطالب بتحديد مصير الموسم لتفادي الفوضى المنتظرة.

طالب أدريان بيفينجتون المسؤول السابق في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتحديد مصير الموسم في إنجلترا تحديدًا بالبريميرليج خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيفينجتون ونقلتها على لسانه صحيفة "ميرور"، حيث أكد أن السلامة العامة يجب أن تأتي قبل أي شيء بالرغم من ذلك.

وقال بيفينجتون: "بكل وضوح يجب أن تكون الأولوية للسلامة العامة للجميع ليس فقط في كرة القدم بل بالنسبة لكل إنجلترا، هذه المشكلة تمس المجتمع ككل".

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وأضاف: "لكن بالتركيز على الجانب الرياضي يجب أن نجد الصيغة المناسبة من أجل ختام ذلك الموسم، إلا سنواجه الكثير من الفوضى".

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وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت عن إيقاف البريميرليج حتى بداية شهر أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأثار جريج كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، المخاوف لدى جماهير ليفربول عندما ألمح لإمكانية إلغاء هذا الموسم من الدوري.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وفي حاجة للفوز بمواجهتين فقط من أجل التتويج رسميًا باللقب.