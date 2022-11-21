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إنجلترا

الفوز بسداسية؟ ساوثجيت: استقبلنا هدفين!

مازن زكي
مازن زكي
7:29 م غرينتش+2 21‏/11‏/2022
Gareth Southgate England World Cup 2022
ساوثجيت يحذر لاعبيه قبل مواجهة أمريكا

أصيب مدرب منتخب الأسود الثلاثة جاريث ساوثجيت بخيبة أمل لرؤية إنجلترا تستقبل هدفين ضد إيران على الرغم من فوزها 6-2 في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

حيث استطاع الفريق الإنجليزي في حسم اللقاء مبكرًا بعد أن سجل ثلاثية في الشوط الأول، وقدم عرضًا استعراضيًا بالشوط الثاني، لكنه استقبل هدفين.

وتحدث ساوثجيت بعد اللقاء في المؤتمر الصحفي عن خيبة أمله بسبب تلقيه لهذا الهدفين، وأوضح أن فريقه لا بد أن يتحسن قبل مواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث قال: "الفوز بهذا الهامش واللعب بالطريقة التي لعبنا بها في غالبية المباراة، نحن سعداء حقًا، ضغطنا كان جيدًا، وحركتنا كذلك. يجب أن أكون سعيدًا ولكن لا ينبغي أن نستقبل هدفين. يجب أن نكون في حالة أفضل ضد الولايات المتحدة".

جدير بالذكر أن منتخب الأسود الثلاثة سوف يلعب ضد فريق الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

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