"الفوز على النصر بـ9 لاعبين مضحك" .. الدويش يثبت خطأ مقولة جماهير الهلال في كأس الملك!

الدويش يكشف المقولة الصحيحة لجماهير الهلال عن نهائي كأس الملك..

ما أن توج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوز ملحمي على النصر، حتى انتشرت مقولة الفوز على المنافس بتسعة لاعبين، مثل النار في الهشيم، وسط حالة من (الطقطقة) من قِبل جماهير الأزرق.

وأنهى الهلال موسم 2023-2024، مكملًا الثلاثية المحلية، بعد دوري روشن السعودي وكأس الدرعية للسوبر، لينتزع لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، من أنياب النصر، بركلات الترجيح، بعد نهائي مثير أقيم على ملعب الجوهرة المشعة، انتهى وقته الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1)، وسط طرد ثنائي الهلال علي البليهي وخاليدو كوليبالي، وحارس النصر دافيد أوسبينا.

وكشف الناقد الرياضي محمد الدويش، عبر برنامج (ركلة حرة) على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، عن رأيه إزاء مقولة جماهير الهلال، بأنها فازت على النصر بتسعة لاعبين، والتي وصفها بـ(المُضحكة).

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وأوضح "الهلاليون، ومعهم متهلهلون، يعايرون النصر بأن الهلال فاز عليك بـ9 لاعبين، بعد طرد البليهي وكوليبالي، ويروجون أن الهلال اكتسح النصر في هذا الموسم، رغم أن النصر طُرد منه أوسبينا في الدقيقة 65، وطرد الحارس يعني غياب اثنين، لأنه قمت بتبديل ساديو ماني، والذي قدم خطورة في النهائي، ثم طُرد البليهي في الدقيقة 86 وكوليبالي في الدقيقة 95، وطوال تلك الفترة بين طردي أوسبينا والبليهي، ماذا فعل الهلال؟ لم يقدر سوى تسجيل هدف واحد، رغم أنها فترة طويلة، كان بإمكان الهلال فيها أن يسجل المزيد ويعزز النتيجة، ولا ينتظر النصر ليعدّل النتيجة، ويتجها لركلات الترجيح".

وأضاف الدويش "أن تقول فزت على النصر بـ9 لاعبين، فأنت تتجاهل ما حدث في المباراة، يمكن أن تقول (النصر لم يقدر على الفوز علينا ونحن 9)، فما حدث أن كاسترو لم يتعامل مع نقص الهلال في العمق، واعتمد على اللعب في الأطراف، كما أنه في ركلات الترجيح، لولا إهدار علي الحسن لركلته، لتغيرت الصورة بشكل كامل".