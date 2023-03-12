الفضائح تتوالى .. لاعب مخمور في صفوف باريس قبل موقعة بايرن ميونخ

الشائعات تحاصر باريس سان جيرمان بعد الخروج من دوري الأبطال

فتح الخروج المعتاد لفريق باريس سان جيرمان من بطولة دوري أبطال أوروبا الباب لمزيد من الأقاويل والشائعات آخرها كانت عن أن أحد لاعبي الفريق الفرنسي كان مخمورًا قبل مواجهة بايرن ميونخ الحاسمة.

وودع باريس بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة من بايرن إيابًا 2-0 وذهابًا 1-0.

وزعم الصحافي رومان مولينا في فيديو أن لاعبًا من الذين أشركهم المدرب كريستوف جالتييه أمام بايرن ميونخ كان مخمورًا في اليوم السابق للمباراة أمام بطل ألمانيا: "لاعب بدأ أساسيًا في أليانز أرينا خرج في السادسة صباح الإثنين من ملهى وقبل يومين فعل الأمر ذاته. وهو أمر تكرر بين ليلة الجمعة وصباح السبت الذي لعب فيه باريس ضد نانت وشارك اللاعب نفسه الذي لم يكشف عنه مولينا.

ويثير رومان ضجة منذ أشهر بعدد من التسريبات آخرها كانت عن لاعب باريس المخمور، وعن عدم احترام لاعبي الفريق الفرنسي لمدربهم الذي وصفوه بمدرس التربية البدنية. تسريبات مولينا بحسبه دفعت إدارة نادي العاصمة لطرد موظف “IT” -تكنولوجيا المعلومات- لاعتقادها بأنه من يسرب الأخبار للصحافي الفرنسي لكن الأخير نفى ذلك تمامًا.