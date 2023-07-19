الفضائح تتوالى .. جوسيب ماريا بارتوميو يواجه أزمة جديدة مع برشلونة!

رئيس برشلونة السابق يواصل أزماته منذ رحيله عن النادي في 2020..

يواجه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني السابق أزمة جديدة، حيث تتحدث تقارير عن قيامه بتحويل مزعوم من رأس مال النادي لأغراض شخصية.

وحسب برنامج "Que T'hi Jugues" التلفزيوني الإسباني، فإن بارتوميو استخدم عقدًا أبرمه برشلونة مع إحدى الشركات يخص مدفوعات خارجية للنادي، حيث قامت الشركة بإصدار فاتورة بقيمة 152 ألف يورو من عقد مع النادي.

من ذلك المبلغ، تم تحويل 86% من المال إلى أطراف ثالثة، مثل صحفيين أو رجال أعمال بأمر صريح من بارتوميو، فيما ذهبت النسبة المتبقية إلى الشركة التي تعاقد معها النادي.

وحسب التقرير، فإن مصادر الشرطة تؤكد أنه تم العثور على ملف في الأجهزة المسجلة باسم "عقود الخدمات الرقمية"، ظهرت فيه عقود مع شركات معينة متورطة في فضائح بارتوميو الاقتصادية في برشلونة.

التحقيق كشف أيضًا عن رسائل من بارتوميو إلى صحفيين آخرين، في تلك الرسائل كان أحد الصحفيين قد اعترف بجمع الأموال من قبل الشركة المذكورة سابقًا وكذلك مشاركته في تلميع صورة بارتوميو آنذاك، في مقابل السماح للصحفي بالعمل في برشلونة.