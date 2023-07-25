الفصل الأخير في أزمة فالفيردي - بايينا .. القرار النهائي بشأن إيقاف نجم ريال مدريد

أحمد الغنام
valverde baenaGetty Images
ريال مدريدفيديريكو فالفيرديفياريالأليكس بائيناالدوري الإسباني - لا ليجا

لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني تصدر قرارها بشأن أزمة فالفيردي وبايينا..

قررت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إسدال الستار على قضية الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب نادي ريال مدريد، وأليكس بايينا لاعب وسط فياريال، والتي اندلعت بعد مباراة الفريقين في الدوري الإسباني 2022-2023.

الأزمة وقعت بعد ادعاء من بايينا باعتداء فالفيردي عليه في مرآب سيارات ملعب "سانتياجو برنابيو" بعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن لجنة المنافسة قررت عدم توقيع أي عقوبات على فالفيردي، وحفظ القضية بشكل نهائي.

اللجنة قبلت الاستئناف الذي قدمه ريال مدريد ومحامي فالفيردي، وذلك بسبب عدم تناسق أقوال لاعب فياريال، وعدم وجود أدلة على الواقعة.

يذكر أن قاضي التحقيق في الاتحاد الإسباني طالب بمعاقبة فالفيردي بالإيقاف لمدة 5 مباريات بعد شكوى بايينا، لكن لجنة المنافسة قررت عدم قبول تلك التوصية في ظل الحقائق التي حصلت عليها.

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