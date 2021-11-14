الفشل يلاحق رونالدو.. البرتغال تفقد فرصة التأهل لكأس العالم مباشرةً وإسبانيا تنتفض

فشل منتخب البرتغال في تأمين وصوله إلى كأس العالم 2022 بقطر بعد الخسارة من صربيا بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بالجولة الأخيرة من تصفيات المونديال عن القارة الأوروبية بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ونجحت كتيبة فيرناندو سانتوس في افتتاح التسجيل مبكرًا بهدف عبر ريناتو سانشيز في الدقيقة الثانية، بينما أدرك تاديتش التعادل للضيوف في الدقيقة 33، وبينما تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة وضع ميتروفيتش هدفًا قاتل وصل به ببلاده لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي..

وحضر كريستيانو رونالدو في المباراة منذ البداية حتى النهاية، لكنه فشل في التسجيل أو الصناعة أو حتى تشكيل خطورة تذكر على المرمى، ليكمل التوقف الدولي السيئ الذي بدأه بأداء مخيب للآمال أمام جمهورية آيرلندا أيضًا.

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على كل حال، هذه الهزيمة جدمت رصيد منتخب البرتغال عند 17 نقطة في المركز الثاني، بينما اقتنصت صربيا بطاقة العبور للمونديال رسميًا باحتلالها الصدارة برصيد 20 نقطة.

هكذا، سيخوض منتخب البرتغال الملحق، والذي لن يكون بنفس سهولة السنوات المقبلة بعد تغيير نظامه مؤخرًا.

على عكس فشل جارتها، نجحت إسبانيا من جهتها في تأمين الوصول إلى مونديال قطر بالفوز على السويد بهدف نظيف حمل توقيع ألفارو موراتا في الدقيقة 86.

الانتصار جعل إسبانيا تصل إلى النقطة 19 ومعها يتأكد وجودها في قطر العام المقبل، فيما تجمد رصيد السويد بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش عند النقطة 15 ولكن لا تزال فرصة التواجد في المونديال قائمة بخوض بلاده للملحق.

الجدير بالذكر أن كرواتيا تأهلت مباشرة للمونديال في وقت سابق من مساء الأحد بعد الفوز على روسيا بهدف نظيف.