ما الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026 ومن الذي ضمن الوصول إلى "ذات الأذنين"؟

دائمًا ما يترقب مشجعو كرة القدم حول العالم انطلاق إحدى أهم البطولات في عالم الساحرة المستديرة وهي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد موسم مميز ومثير حفل بالمفاجآت في مسابقة 2024-2025، آن الأوان ليتطلع الكل إلى المسابقة المرتقبة في 2025-2026.

مع تنامي الصراع بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من ناحية، وكبار أوروبا من الأندية من أجل مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي لا يبدو مردوده جيدًا من ناحية الاتحادات القارية والمحلية بل والاتحاد الدولي، تم اقتراح نظام جديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، أهم البطولات على مستوى الأندية.

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ولذلك تم استحداث نظام جديد للبطولة بدأ العمل به من موسم 2024-2025، أي في النسخة السابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن الذي ضمن التأهل رسميًا إلى دور المجموعات من البطولة.

ما نظام دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

اتخذ "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 36 فريقًا، بدلًا من وصول 32 فريقًا إلى دور المجموعات وأقيمت أول نسخة بالنظام الجديد في موسم 2024-2025.

كما صادق "يويفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل بلد وآلية المشاركة ونظام الترقي في البطولة والوصول للأدوار اللاحقة.

ما نظام المشاركة الجديد في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وما هي الفرق المشاركة؟

دوري أبطال أوروبا 2025-2026 سيشهد مشاركة 36 ناديًا بصورة إجمالية، يتم تقسيمها على النحو التالي..

32 فريقٌا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي.

4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:-

- مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قارياً.

- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.

- مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة).

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

من كل بلد أوروبي كبير، ضمنت بعض الفرق مقاعدها في البطولة نسخة 2025-2026، ففي إسبانيا ضمن كل من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد مقاعدهم، وفي إنجلترا ضمن ليفربول فقط التأهل، وفي إيطاليا ضمن إنتر ونابولي وفي فرنسا البطل باريس سان جيرمان، ومن ألمانيا ضمن كل من بايرن ميونخ وباير ليفركوزن التأهل، كما سيتأهل بطل مسابقة اليوروبا ليج.

وفي الجدول التالي نستعرض لكم الأندية التي ضمنت الوصول إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وتصنيفهم

ما الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026