ما الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ومن الذي ضمن الوصول إلى "ذات الأذنين"؟

دائمًا ما يترقب مشجعو كرة القدم حول العالم انطلاق إحدى أهم البطولات في عالم الساحرة المستديرة وهي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد موسم مميز ومثير حفل بالمفاجآت في مسابقة 2023-2024، آن الأوان ليتطلع الكل إلى المسابقة المرتقبة في 2024-2025.

مع تنامي الصراع بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من ناحية، وكبار أوروبا من الأندية من أجل مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي لا يبدو مردوده جيدًا من ناحية الاتحادات القارية والمحلية بل والاتحاد الدولي، تم اقتراح نظام جديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، أهم البطولات على مستوى الأندية.

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ولذلك تم استحداث نظام جديد للبطولة على أن يتم العمل به بدءًا من موسم 2024-2025، أي في النسخة بعد التالية من المسابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ومن الذي ضمن التأهل رسميًا إلى دور المجموعات من البطولة.

ما النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

اتخذ "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 36 فريقًا، بدلًا من وصول 32 فريقًا إلى دور المجموعات.

كما صادق "يويفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل بلد وآلية المشاركة ونظام الترقي في البطولة والوصول للأدوار اللاحقة.

ما نظام المشاركة الجديد في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟ وما هي الفرق المشاركة؟

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا سيشهد مشاركة 36 ناديًا بصورة إجمالية، يتم تقسيمها على النحو التالي..

32 فريقٌا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي.

4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:-

- مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قارياً.

- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.

- مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة).

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

من كل بلد أوروبي كبير، ضمنت بعض الفرق مقاعدها في البطولة نسخة 2024-2025، ففي إسبانيا ضمن كل من ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا مقاعدهم، وفي إنجلترا ضمن آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول، وفي إيطاليا ضمن إنتر ميلان وإي سي ميلان حتى الآن.

وفي الجدول التالي نستعرض لكم الأندية التي ضمنت الوصول إلى وري أبال أوروبا 2023-2024