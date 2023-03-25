"الفرصة الأخيرة" لأنشيلوتي قد تجلب ناجلسمان إلى ريال مدريد

الفرصة تعود من جديد

يستعد قطار ريال مدريد للمرور من جديد أمام يوليان ناجلسمان المدرب المقال من بايرن ميونخ، حيث هناك فرصة قوية لتدريبه الفريق الموسم القادم.

ناجلسمان الذي أقيل من تدريب البافاري بصورة مفاجئة، سبق أن حاول ريال التعاقد معه قبل خمس سنوات عندما كان مدربًا لهوفنهايم، ولكن إجابته كانت "لا"، لأنه لم يكن مستعدًا بالشكل الكافي، كما أنه كان ينتظر بايرن.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أنه بعد رحلته في بايرن، قد يكون الوقت قد حان ليكون مدربًا لريال مدريد بسبب صغر سنه، حيث يبلغ من العمر 35 سنة، وحصل على 3 ألقاب في رصيده.

ويأتي ذلك في ظل الغموض حول مستقبل كارلو أنشيلوتي في النادي الإسباني، بعد اقتراب ضياع لقب الدوري الإسباني وصعوبة موقف الفريق في كأس ملك إسبانيا.

وفي حالة خروج الفريق بموسم صفري وعدم النجاح في مهمته بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي، قد تكون النهاية لأنشيلوتي في سانتياجو برنابيو.

ويأتي الاحتمال الأقرب في الوقت الحالي، هو رحيل أنشيلوتي في حالة الإخفاق هذا الموسم وانتقاله لتدريب البرازيل، مع تصدر ناجلسمان المشهد ليكون خليفته.