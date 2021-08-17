الفراج ينقل خبرًا محبطًا للاتحاد بشأن البطولة العربية

الاتحاد يستعد لمواجهة الرجاء في نهائي كأس محمد السادس

يستعد الاتحاد حاليًا لمواجهة الرجاء المغربي في المباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال يوم السبت القادم، إذ توجهت بعثة الفريق اليوم إلى المغرب بعد ساعات من الانتصار الكبير على الرائد في الدوري السعودي.

الاتحاد كان قد تأهل إلى النهائي بتخطي مواطنه الشباب فيما نجح الرجاء في إقصاء الإسماعيلي المصري، وقد كان من المفترض أن تُلعب المباراة النهائية في وقت سابق لكن الإجراءات الدولية لمكافحة جائحة كورونا حالت دون ذلك.

ما هو الخبر المحبط الذي نقله وليد الفراج للاتحاد؟

الاتحاد نجح أخيرًا في سداد التزاماته المالية وتقدم بأوراقه للحصول على شهادة الكفاءة المالية، وينتظر النادي حاليًا رد وزارة الرياضة عليه بعد فحصها كافة الأوراق والمستندات.

وكانت الإدارة برئاسة أنمار الحائلي تُمني النفس بالحصول على مبلغ مالي كبير يُقدر بـ23 مليون ريال سعودي تقريبًا حال الفوز على الرجاء والتتويج بلقب البطولة العربية، مما قد يُساعد النادي على الإيفاء بالتزاماته في الموسم القادم وكذلك التعاقد مع مهاجم جديد بدلًا من ألكسندر بريجوفيتش الذي فسخ عقده بالتراضي مؤخرًا.

الفراج قال عبر برنامج "أكشن مع وليد" أن هناك أقاويل كثيرة تؤكد تخفيض الجائزة المالية للفوز بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الإبطال من 6 ملايين دولار إلى 3، وذلك بسبب التأثير السلبي لجائحة كورونا (كوفيد 19) على الاقتصاد وكرة القدم.

#وليد_الفراج: قد يتم تخفيض مكافأة بطل البطولة العربية من 23 إلى 11 مليون ريال بسبب جائحة كورونا#الاتحاد_الرائد

⁧#أكشن_مع_وليد⁩ #شاهد pic.twitter.com/GYMmIXfCgZ — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 16, 2021

مضيفًا "الجائزة المعتمدة للفائز باللقب العربي كانت 6 ملايين دولار، ما يقرب من 23 مليون ريال، لكن هناك كلام عن تخفيضها إلى 3 ملايين، أي ما يقرب من 11 مليون ريال تقريبًا".

أتم "تلك معلومة ليست مؤكدة بعد، الحديث عن قيمة المكافآت المالية للبطولة العربية ملف يُحيطه الكثير من الغموض".

بطل العرب يحصل على أكثر من بطل كأس العالم للأندية

حصل النجم الساحلي التونسي عند حصوله على لقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال على 6 ملايين دولار أمريكي، فيما حصل وصيفه الهلال السعودي على 2.5 مليون دولار.

المستشار تركي آل الشيخ حين أطلق البطولة العربية بنظامها الجديد أكد على زيادة المكافآت المالية الخاصة بها كثيرًا للمساعدة على جذب الأندية العربية الكبرى للمشاركة بها، وأكد أنها ستكون البطولة الثالثة في العالم حيث الجوائز المالية.

بطل البطولة العربية للأندية الأبطال يحصل على 6 ملايين دولار بما يزيد عن بطل كأس العالم للأندية الذي يحصل عادة على 5 ملايين عند الفوز باللقب.

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