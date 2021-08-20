الفراج لمشجع هلالي: افرح بهدوء، فهناك من يتألم

الهلال حقق فوزًا قاتلًا في القصيم

طالب الإعلامي وليد الفراج أحد مشجعي الهلال بالاحتفال بالفوز الصعب على التعاون بهدوء، مؤكدًا له أن هناك من يتألم نتيجة ذلك الفوز الصعب والدرامي والذي تحقق في دقائق الـ+90.

الهلال كان متأخرًا في القصيم بهدف لياندري تاوامبا حتى الدقيقة الـ81 حين سجل له موسى ماريجا هدف التعادل، واستطاع الفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أن ينتزع الفوز ويعود به إلى الرياض بهدف قاتل من جانج هيون سو.

الهلال وبعد مرور جولتين هو الفريق الوحيد من الخماسي الكبير المرشح للمنافسة على لقب الدوري السعودي الذي استطاع جمع 6 نقاط وعدم خسارة أي نقطة، إذ خسر النصر أمام الفيصلي والاتحاد أمام الفيحاء وتعادل الأهلي مع الفيصلي والحزم وسقط الشباب أمام أبها وسيلعب غدًا أمام الاتفاق في ختام الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

أحد المشجعين، واسمه خليل، أرسل للفراج خلال برنامج "أكشن مع وليد" قائلًا "أبو بدر، ألا ترى أن الجحفلة صعبة قوية جعلت البعض يتحدث عن حظ الهلال؟"، فكان رد الإعلامي البارز "أخي خليل، افرح بهدوء، فهناك من يتألم".

الفراج أكد أن من يتهم الهلال بأنه محظوظ كان يجلس طوال الـ90 دقيقة يدعو الله أن يخسر المباراة، إذ قال في تصريح مثير "حين تسمع شخص ما يقول أن حظ الهلال يكسر الصخر، فاعلم أن هذا الشخص كان جالسًا طوال الـ90 دقيقة ينتظر خسارة الفريق الأزرق".

أضاف "سواء الهلال أم غيره، أي شخص يتهم فريق بأنه محظوظ يكون جالس طوال المباراة يدعو الله أن تخسر، وفي النهاية حين يفوز الفريق لا يعترف أبدًا بأن الفريق فاز لأنه قوي والأفضل بل سيقول أن السبب هو الحظ".

يُشار إلى أن الهلال كان قد هزم الطائي في مباراة الجولة الأولى بهدف دون رد أحرزه صالح الشهري في الدقيقة الـ90.