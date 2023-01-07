الفراج ساخرًا من الدوريات العربية: دوري يلو الأفضل عربيًا

الإعلامي السعودي يُقلل من الدوريات العربية

Shahid

قلل الإعلامي السعودي وليد الفراج كثيرًا من الدوريات العربية بالتأكيد على أنها لا تُقارن أبدًا بالدوري السعودي للمحترفين، بل وصف دوري الدرجة الأولى في المملكة بأنه الأفضل عربيًا.

دوري روشن السعودي نجح مؤخرًا في استقطاب أحد أهم نجوم العالم، وذلك بتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو، والحديث يدور حول المزيد من الصفقات الكبيرة.

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الفراج قال خلال حلقة أمس من "أكشن مع وليد" "كلمة أفضل دوري عربي انتهت، مع احترامي لكامل البطولات العربية فلا يوجد أي بطولة مؤثرة بخلاف الدوري السعودي، الدوري السعودي أولًا وثانيًا وثالثً ورابعًا وخامسًا وسادسًا".

أضاف "الدوري الرديف ودوري يلو هما الأفضل بعد ذلك، باعتقادي ومع كامل احترامي فإن دوري يلو السعودي هو أفضل دوري عربي، باستثناء بعض المباريات الجماهيرية في بعض الدول العربية، لكن كبطولة كاملة لا مقارنة مع دوري المحترفين أبدًا".

يُشار إلى أن الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين للمواسم الثلاثة الأخيرة ودوري أبطال آسيا 2021 خسر مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021 أمام الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا بأربعة أهداف دون رد.

Shahid