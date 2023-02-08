الفخر تحول لخجل بسبب الهلال .. تغريدة تؤدي لغضب اتحادي من الحائلي

جمهور الاتحاد لم يعجبه توقيت ما نشره الحساب الرسمي للنادي في ظل إنجاز الهلال المونديال

يبدو أن تأهل الهلال لنهائي كأس العالم للأندية، عكر على جمهور الاتحاد صفو ليلتهم، وتحول ما كانوا يفتخرون به إلى شيء لا يجب الفخر به في الوقت الحالي.

الزعيم حقق إنجازًا سعوديًا بالأمس، متأهلًا لنهائي مونديال الأندية المغرب 2022 بعد الفوز أمام فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين.

إدارة النادي الجداوي لم تهنئ الهلال بالإنجاز، إنما اتجهت للتفاخر بنفاد تذاكر مواجهة العميد أمام العدالة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، المقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة.

ورغم أن الجمهور الاتحادي ملأ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فخرًا بنفاد التذاكر قبل المباراة بثلاثة أيام إلا أن نشر الحساب الرسمي للعميد لهذا الخبر عقب دقائق من إنجاز الهلال هو ما أثار غضب الجماهير، تجاه إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، كون هناك من وصل للعالمية وناديهم يتفاخر بعدد الحضور في مباراة محلية.

يذكر أن الزعيم ينتظر في النهائي الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ليضمن أول ميدالية للأندية السعودية في المونديال.