الفحص الطبي لأمرابط في مانشستر يونايتد يوجه صدمة للمغرب

ضربة قوية لمنتخب المغرب.

قرر وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، استبعاد سفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفي قادمًا من فيورنتينا على سبيل الإعارة، في صفقة كلفت خزائن الشياطين الحمر 8 ملايين جنية استرليني.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية فإن الفحص الطبي لأمرابط في مانشستر يونايتد أكد إصابته في الظهر، لكن الإصابة لا تُعد خطيرة ولا تدعو إلى القلق.

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وتم استدعاؤه في البداية للمشاركة مع منتخب بلاده في المباراتين المقبلتين ضد ليبيريا وبوركينا فاسو، لكنه لن يلعب أي دور في أي من المباراتين ليتم استبداله بلاعب آخر.

ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيان على موقعه الإلكتروني جاء فيه: "استدعى مدرب المنتخب وليد الركراكي اللاعب يحيى جبران بدلًا سفيان أمرابط بسبب إصابته".