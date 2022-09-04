الفتح ضد الهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة الفتح والهلال في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2023، والمقامة في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

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الفتح 0X 0 الهلال

مباشر لحظة بلحظة

Goal Ar

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الفتح - الهلال الأحد 4 سبتمبر 2022،

18:35 السعودية، 17:35 مصر شاهد VIP مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

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Shahid

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-4-1-1

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد

موسى ماريجا - جوستافو كويلار - سلمان الفرج- سالم الدوسري

أندريه كاريلو

أوديون إيجالو

تشكيل الفتح:

التشكيل| 4-4-1-1

رينيه جاكوب

نواف البوشل - فران فيليز - مروان سعدان - توفيق بوحميد

مراد باتنا - محمد الفهيد - بيتروس ماثيوس - كريستيان كويفا

سفيان بن دبكة

أيمن الخليف

أما الفتح فرغم خسارة المباراة الافتتاحية لكن عاد واكتسح الباطن بخماسية وسوف يقاتل حتى لا يكون خصمًا سهلًا للزعيم.

الهلال حقق الفوز في أول مباراتين على الخليج والفيحاء ويحاول الاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية لضمان الاستمرار والحفاظ على اللقب.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الفتح والهلال، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية