الفتح ضد الهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة الهلال ضد الفتح في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري السعودي لموسم 2021/2022، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي

الهلال 1×0 الفتح

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27' سيطرة من الهلال على مجريات اللعب، واعتماد لاعبي الفتح على الهجمات المرتدة.

21' أوووووووووووووووه طوفان هجمات للهلال، وهذه المرة بهدف أبيض يلغيه الحكم لوجود تسلل على الشهراني بعد العودة لتقنية الفيديو.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول.

11' جوووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة، مجهود فردي رائع من ميشيل من الجانب الأيمن وتوغل، ولعب كرة عرضية إلى منطقة الجزاء حاول إيجالو تسديدها في المرمى ولكن الدفاع تدخل، ووصلت الكرة إلى سالم الدوسري الذي وضع الكرة في الشباك.

9' أوووووووه فرصة خطيرة للفتح، هجمة مرتدة سددها البريكان، ولكن سعود عبد الحميد تدخل في الوقت المناسب وحولها إلى ركنية.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الفتح:

التشكيل| 4-4-2

مكسيم كوفال

علي الزبيدي - خليفة الدوسري - عمار الدحيم - توفيق بوحميد

أيمن الخليف - ماجد كنبه - محمد الفهيد - كويفا

بيتروس - فراس البريكان

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-4-2

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد

سالم الدوسري - سلمان الفرج - كويلار - أندريه كاريلو

ميشيل ديلجادو - أوديون إيجالو

أما الفتح، فيدخل المباراة بعد أن حقق الفوز في الجولة الماضية على ضمك، ليواصل تقدمه في جدول الترتيب.

الهلال تمكن من تحقيق فوز ثمين على أبها بهدفين دون رد في الجولة 28، ليصعد إلى صدارة الترتيب متفوقًا على الاتحاد بفارق المواجهات المباشرة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الفتح ضد الهلال في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري السعودي لموسم 2021/2022، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.