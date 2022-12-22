من أجل كلاسيكو الاتحاد والشباب .. تصرف غريب من القناة الناقلة يغضب الجماهير

اتهامات لقناة ssc بعدم الاحترافية وعدم احترامها للمشاهد بعد موقفها من مواجهة الطائي والفتح

تصرف غريب صدر من قناة ssc الرياضية السعودية تجاه الجماهير، أثار غضبهم لدرجة دفعتهم، لاتهامها بعدم احترام المشاهد.

القناة هي الناقل الحصري لكافة مباريات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، لكن أثناء نقلها لمواجهة الفتح والطائي، في دور الـ16 من الكأس، وفي لحظة مثيرة من المباراة، حيث ركلات الترجيح، قررت القناة قطع البث بشكل مفاجئ.

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Shahid

وجاء قطع البث، لنقل مواجهة الاتحاد والشباب في الدور نفسه، إذ أن القناة لم تضع في حسبانها احتمالية امتداد مواجهة النموذجي والطائي للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح، وتعارضها مع عرض الكلاسيكو عبر القناة نفسها.

وأعرب الجمهور عن غضبه من تصرف القناة، مطالبين إياها بالتعامل مع المشاهدين باحترافية، خاصةً أن مواجهة الاتحاد والشباب تُنقل عبر قناتين، ولم يكن هناك حاجة لقطع البث عن مواجهة الفتح والطائي.

يذكر أن الفتح حقق الفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بينما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 2-2، ليضرب النموذجي موعدًا مع الهلال في دور الثمانية.