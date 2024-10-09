الفائز معروف.. ريال مدريد يجهّز لحفل الكرة الذهبية!

من يحسمها؟

يتطلع ريال مدريد لحفل الكرة الذهبية هذا الشهر في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ينتظر تتويج أحد لاعبي الفريق "فينيسيوس جونيور أو جود بيلينجهام" بالجائزة التي تصدرها مجلة فرانس فوتبول.

وحصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بفضل الأداء الاستثنائي للثنائي بيلينجهام وفينيسيوس، ما يرجح حصد أحدهما الجائزة الكبرى.

وحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فقد كان "نجم مانشستر سيتي (رودري) منافسًا قويًا، بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي ولقب يورو 2024 مع منتخب إسبانيا، لكن ريال مدريد يعتقد أنه من المسلم به أن يفوز فينيسيوس بالجائزة (على حساب بيلينجهام أيضًا)".

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وأضافت: "داخل فالديبيباس، بدأوا بالفعل التحضير للرحلة إلى باريس، بما في ذلك كافة تفاصيل الحفل ومن سيرافقه، النادي متحمس للغاية، وسيحظى بفرصة الاحتفال بوجود أفضل لاعب في العالم ضمن صفوفه".

وواجه ريال مدريد بداية صعبة هذا الموسم، ما جعله يتخلف بثلاث نقاط عن برشلونة في المراحل الأولى من الدوري الإسباني، بينما فاز في مباراة واحدة فقط من مباراتيه في دوري أبطال أوروبا.