"الفانتازي" يؤكد خلافات كلوب وصلاح.. جوتا يحل محله أمام فولهام!

هل يحدث بالفعل؟

تكهنت الجماهير بأن محمد صلاح لن يشارك أساسيًا في مباراة فريقه ليفربول القادمة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، استنادًا إلى لعبة "الفانتازي".

الدولي المصري خرج في منتصف الشوط الثاني خلال هزيمة الريدز على يد تشيلسي يوم الخميس الماضي، وبدا الغضب واضحًا على وجهه من قرار المدرب يورجن كلوب.

ورغم تأكيدات المدرب الألماني أن الأمر لا يعدو كونه قرارًا فنيًا ويتفهم غضب صلاح، إلا أن رد فعل المصري بعد الاستبدال يبدو سيؤثر على تواجده في مباراة فولهام.

صحيفة "ميرور" في تقرير لها أشارت إلى أن زميل صلاح في ليفربول، ديوجو جوتا، قد قام ببيع الملك المصري من تشكيلته في لعبة الفانتازي واستبدله بكيفن دي بروينه نجم مانشستر سيتي.

بالتبعية، تكهنت الصحيفة والجماهير أيضًا بأن هذه الخطوة تؤكد أن صلاح سيكون خارج مباراة فولهام، وإلا لكان جوتا قد حافظ عليه في تشكيلته ولم يستبدله بنجم كتيبة بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي سيلتقي مع ساوثامبتون لحساب هذه الجولة، مباراة ستكون صعبة حتى رغم تراجع كتيبة رالف هازنهوتل، لذلك فالأكثر منطقية كان أن يحافظ البرتغالي على زميله في التشكيلة.

إلا أن قرار استبعاد صلاح من قبل جوتا أمام فريق يًصارع على الهبوط فرصة المصري للتسجيل أمامه كبيرة، لا يمكن تفسيره سوى بأن كلوب قرر تجميد صاحب الـ28 عامًا على دكة البدلاء.

الجدير بالذكر أن صلاح هو هداف ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 24 هدفًا منهم 17 في الدوري الإنجليزي وصنع 4 آخرين.