"الفاشل لا يسجل 7 أهداف" .. تعليق غريب من بيب جوارديولا على ثنائية إرلينج هالاند الأوروبية!

جوارديولا يعلق على وضعية إرلينج هالاند..

دافع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن نجمه النرويجي إرلينج هالاند، وذلك بعد فوز الفريق على يانج بويز السويسري بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتمكن هالاند من تسجيل هدفين من ثلاثية مانشستر سيتي، ليقود فريقه إلى الانفراد بصدارة المجموعة السابعة من دوري الأبطال برصيد 9 نقاط، ويكسر النحس الذي لازمه في آخر 5 مباريات من المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات أدلى بها بعد المباراة عندما سُئل عن الفرص الضائعة التي أهدرها هالاند وليس أهدافه: "الناس يتوقعون أن يسجل 4 أهداف، الناس يريدون له أن يفشل، أنا آسف، سوف يسجل الأهداف طوال حياته".

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وأضاف: "يعاني هالاند من الضغط بعد الموسم الماضي، وأن عليه تسجيل 7 أهداف في كل مباراة وهذا مستحيل، إنه سعيد، وسيسجل الكثير من الأهداف".

وأردف: "الناس يرون أنه سيكون فاشلًا لأنه لم يسجل 50 هدفًا، نحن نعرف ما يُقال، ولكن هذا ليس مهمًا".

وأكمل: "المهم هو خلق الفرص وربما في اللحظة المناسبة من الموسم سيكون أفضل من الآن. لقد سجل بالفعل الكثير من الأهداف في الدوري الإنجليزي، أكثر من الأشخاص الذين يحصلون على الكثير من الثناء."

وبعد حماية مهاجمه من الانتقادات الخارجية، ذهب جوارديولا إلى القول إنه لا يحكم على هالاند بالأهداف التي يسجلها حتى لو فعل الآخرون ذلك.

وقال المدرب الإسباني: "لقد ظهر مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا. نحن سعداء حقًا، لقد أخبرته عدة مرات أنني لا أحكم عليه بتسجيل الأهداف، أعلم أنه يريد التسجيل لكنه يشارك بشكل أكبر في عملية بناء اللعب مؤخرًا، لا أريده أن يبقى فقط في منطقة الجزاء ويسجل الأهداف".

واختتم جوارديولا: "بقدر مشاركته في المرمى، عندما تصل الكرة إلى منطقة الجزاء، سيكون أكثر ذكاءً في القيام بذلك، وآمل أن تظل لديه الرغبة، ليس لدي أي شك في ذلك".