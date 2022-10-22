الغياب عن تشيلسي ليس كافيًا .. رونالدو معروض للبيع بالمجان!

رونالدو كان مجانيًا في الصيف الماضي

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريق مانشستر يونايتد في شهر يناير المقبل بصورة مجانية، حيث تنوي إدارة الشياطين الحمر عرضه للبيع بالمجان، وذلك بعد أن تعقدت الأمور بينه وبين المدرب الهولندي إريك تين هاج.

حيث استبعد صاروخ ماديرا من قائمة الفريق المشاركة في مواجهة تشيلسي، وذلك بعد رفضه المشاركة كبديل والخروج من أرض الملعب قبل انتهاء المباراة في فوز يونايتد بهدفين دون رد على توتنهام.

وكان المدرب تين هاج قد أكد أن الدون لا يزال من ضمن خططه للموسم الحالي، حيث قال: "كريستيانو لا يزال جزءًا مهمًا من الفريق وأنا أعول عليه لبقية الموسم. نريد أن نحقق طموحاتنا"، لكن صحيفة "ذا أثلتيك" قد أشارت إلى انهيار العلاقة بين اللاعب ومدربه.

وبحسب ما ورد من صحيفة "ESPN" فإن رونالدو كان متاحًا للخروج بالمجان في الصيف الماضي، وهي الفترة التي حاول فيها النجم البرتغالي ووكيله الخروج من مانشستر يونايتد إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا ولكن دون جدوى.

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كما أضاف التقرير أن الفترة المقبلة قد تشهد خروج رونالدو إلى فريق آخر بصورة مجانية وقد يحدث ذلك في شهر يناير المقبل، ومن الوارد أن ينتقل معارًا لحين انتهاء الموسم، حيث ينتهي عقده بحلول صيف عام 2023، ومن بعدها ينتقل لفريق آخر بصورة نهائية.