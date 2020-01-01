الغازي يحذر زياش من حصون الدوري الإنجليزي

أزمة قد تواجه حكيم زياش في تجربته مع تشيلسي يحذره منها أنور الغازي

حذر نجم أستون فيلا أنور الغازي زميله السابق في أياكس الدولي المغربي حكيم زياش من مواجهة دفاعات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل زياش من أياكس إلى تشيلسي مقابل حوالي 45 مليون جنيه استرليني على أن تبدأ مسيرته مع البلوز بداية من الموسم المقبل.

وحول ذلك، وفي الوقت الذي خاض فيه الغازي تجربة الانتقال من هولندا إلى البريميرليج، تحدث إلى زياش عن صعوبة مواجهة دفاعات البريميرليج.

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وقال الغازي في رسالته لزياش: "هناك تحديًا مختلفًا ينتظرك في الدوري الإنجليزي الممتاز يختلف عن المرحلة السابقة من مسيرتك بصورة كبيرة"

وأضاف: "عليك الاهتمام بالبنية الجسدية والعضلية مع ضغط المباريات والكثير من الجهد الذي يشترط أن يبذل من أجل مواكبة ما يحدث في إنجلترا"

وتابع: "لقد كنت ثقيلًا بعض الشيء في بداية مسيرتي هنا، أحيانًا تحاول مراوغة أحد اللاعبين ثم تصطدم به فتقول من المستحيل أن يكون ذلك إنسانًا، لا بد أن يكون جدارًا من الطوب"

وأردف: "يمكنك أيضًا تدريب عضلات البطن وتحسين عمل عضلة القلب، التواجد في الصالة الرياضية لا يعني أن تكون لاعب كمال أجسام"

وأكمل: "زياش له العديد من الصفات والمميزات ولا يشترط أن يكون صاحب بنية قوية ليكون لاعب كرة قدم مميز، إنه رشيق ويمكنه التحرك بشكل جيد لأنه نحيف للغاية"

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يذكر أن حكيم زياش قد قدم أداء كبيرًا مع أياكس أمستردام الهولندي خاصة في الموسمين الأخيرين له، حيث يمتاز بالسرعة والمرونة والقدرة على المراوغة والتمرير والتسديد بدقة.