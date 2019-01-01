حارس مرمى العين: أخطاء الحكام بعد تقنية الفيديو "مصيبة"

خالد عيسى حارس مرمى العين يتحدث بعد تعادل فريقه مع الجزيرة في دوري الخليج العربي، ويُوجه نقدًا للحكم لطرده زميله المدافع محمد شاكر

قال خالد عيسى حارس مرمى العين أن أخطاء الحكام لم تعد مقبولة بعد إقحام تقنية الفيديو في دوري الخليج العربي، ذلك تعليقًا على طرد زميله محمد شاكر خلال مواجهة الجزيرة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ورغم الطرد المبكر جدًا لمدافع العين (الدقيقة الـ13) إلا أن الفريق قدم مباراة جيدة خاصة دفاعيًا وكاد في أكثر من مرة أن يخطف هدف الفوز من الجزيرة، وقد أشاد حارس مرماه بروح اللاعبين وأدائهم القتالي خلال اللقاء.

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حارس مرمى منتخب الإمارات بدأ حديثه قائلًا لقناة أبو ظبي الرياضية "كنا نخطط ونأمل في وجبة كروية دسمة، المتعة حضرت والإثارة كذلك، ونشكر جماهير الفريقين على حضورهم الرائع، لكن ليُسامح الله من كان السبب".

وأضاف تعقيبًا على قرار الطرد "لا أعلم إن كان قرارًا سليمًا أم لا، لكن هناك الآن 4-5 حكام في الملعب و4 في الغرفة لتقنية الفيديو، قبل وجود "الفار" كنا جميعًا ندعم الحكام سواء أجانب أم مواطنين، كنا نقول أن أخطاء الحكام جزء من اللعبة مثل أخطاء اللاعبين، لكن استمرار الأخطاء مع وجود تقنية الفيديو هو مصيبة".

وقال خالد عيسى حول أداء العين القوي في الشوط الثاني "كان لابد من مضاعفة الجهد، لعبنا بنقص عددي أمام فريق يلعب كرة قدم ممتعة، أكثر من ممتازة، فريق يمتاز بالانسجام التام بين عناصره، تكاد تُجاريهم بـ11 ضد 11، فما بالك بمواجهتهم بنقص عددي!".

"الحمد لله وفقنا وخرجنا بعدد من المكاسب من المباراة أبرزها روح اللاعبين، تلك الروح أهم بالنسبة لي من نقطة التعادل".

وأتم حارس المرمى حديثه بالتعليق على لقطة نقاشه مع المدرب إيفان ليكو حول لعبه الكرة طويلة لقلب الملعب رغم طلب المدرب اللعب على الأرض، إذ قال "طبيعي أن يكون هناك نقاش دائم بين المدرب واللاعب، الرؤية من خارج الملعب مختلفة عن داخله، أنا الذي ألعب ولست مجرد لاعب يُحركني المدرب كأنه في "بلاي ستيشن"، أخبرته بهذا الأمر وتقبله تمامًا".