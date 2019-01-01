مهند سالم: الدوري مازال طويلًا ونعد جماهير العين بالأفضل

العين نجح أخيرًا بالفوز في الدوري الإماراتي

أبدى مهند سالم العنزي مهاجم العين سعادته البالغة بالفوز على عجمان في مباراة الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي الإماراتي ، مؤكدًا أن الفوز وانتزاع النقاط الثلاثة أهم من تسجيل اسمه ضم قائمة محرزي الأهداف في المباراة.

العين حل ضيفً على عجمان في استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، وقد تأخر أولًا بهدف فاندر ساكرامينتو فييرا لكنه رد بقوة مسجلًا 4 أهداف أحرزها عبد الرحمن مزيان ومهند سالم العنزي وكايو كانيدو وجمال معروف.

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مهند تحدث عقب اللقاء مع قناة أبو ظبي الرياضية مؤكدًا أن المشوار مازال طويلًا والدوري لم يهرب من فريقه بعد، مضيفًا "بداية أؤكد أن الفوز هو الأهم وليس أن أسجل في المباراة، 3 نقاط مهمة جدًا في مشوار الدوري الذي مازال طويلًا".

"الأداء كان أفضل كثيرًا وبدأ العين يستعيد مستواه ولله الحمد، بعض المباريات يكون الأهم هو انتزاع النقاط الثلاثة لنواصل المنافسة في الدوري الذي أكرر أنه مازال طويلًا وفي الملعب".

أضاف "تلك المباراة بمثابة "عربون صلح" مع الجماهير بعد النتائج الأخيرة السلبية، ونطمح للأفضل مستقبلًا بإذن الله. لدينا مباراة مهمة مع الظفرة بعد 4 أيام ونطمح لتواجد الجماهير ودعمهم لنا. آمل أن نظهر بنفس المستوى أو أفضل ونعد الجماهير بالأفضل دومًا".