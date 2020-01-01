مدرب العين: علينا تحويل المواقف السلبية لدروس مستفادة

مدرب العين يتحدث عن الخسارة الصادمة على ملعبه في دوري أبطال آسيا

قال بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين أن فلسفته في التعامل مع المواقف السلبية هي تحويلها لدروس مستفادة لتحسين الأداء وجعل الأمور أكثر إيجابية.

العين يستعد لمواجهة اتحاد كلباء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي الإماراتي ، وسيمنحه الفوز بها فرصة التقدم للمركز الثاني في جدول الترتيب وتقليص الفجوة مع شباب الأهلي في الصدارة إلى 5 نقاط فقط.

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المدرب البرتغالي أكد أن اللقاء يأتي في توقيت حاسم من الموسم الكروي الحالي، مشددًا على إدراك الجميع أن المهمة لن تكون سهلة على ملعب المنافس، بسبب حاجته للنقاط الثلاثة ورغبة فريقه في الظفر بها كذلك لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

مضيفًا "حصولنا على النقاط الثلاثة سيضعنا في المركز الثاني من جدول الترتيب، وهذا الأمر يجعلنا نضاعف من تحدياتنا في المواجهة وأن نبذل قصارى جهدنا للعودة بالفوز من ملعب المنافس، وأتوقع أن نظهر بأفضل مستوًى كما كنا أمام الشارقة في الجولة الماضية".

وحول أسلوبه في إعادة الثقة للاعبين بعد الخسارة القاسية في دوري أبطال آسيا أمام سباهان الإيراني يوم الثلاثاء الماضي، قال إيمانويل للموقع الرسمي لناديه " في بعض الأحيان يفرض علينا الواقع أن نعمل على تحويل الأمور السلبية التي تواجهنا في الحياة إلى دروس مستفادة لتحسين أدائنا، ولكي نحولها إلى أمور إيجابية، وأثق بأن أداء فريقي أمام كلباء سيكون أفضل بكل تأكيد".

أضاف "المؤكد أن الخسارة الكبيرة على ملعبنا وبين جمهورنا بنتيجة 0-4 تؤثر على الفريق، ولكن يتوجب علينا أن نتعامل بواقعية، فيوم أمس لم نظهر بالمستوى المطلوب ومنحنا المنافس الراحة المطلقة بالأداء غير الجيد واستقبلنا هدفًا وعندما حاولنا العودة استقبلنا الثاني والثالث".

يُشار لأن العين يتواجد رابعًا في جدول ترتيب الدوري الإماراتي حاليًا برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن الجزيرة في الوصافة و8 نقاط عن شباب الأهلي في الصدارة.