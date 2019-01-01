النصر يستعيد عايض والعكبري قبل مواجهة العين

مباراة مرتقبة في دوري الخليج العربي

يستعد النصر لمواجهة العين على استاد هزاع بن زايد مساء غدٍ الأربعاء ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي ، وقد حصل المدرب كرونوسلاف يوريتشيتش على بعض الأخبار الإيجابية قبل اللقاء المرتقب.

وتمثلت تلك الأخبار في جاهزية الثنائي محمد العكبري ومحمد عايض للمباراة، وهو ما يُمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق الذي لم يخسر منذ 3 أكتوبر الماضي حين سقط أمام الظفرة 2-1.

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وجاءت عودة العكبري بعد غياب استمر لمدة 5 أشهر تقريبًا بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد في ألمانيا، فيما غاب المدافع محمد عايض عن مباراة الفجيرة الأخيرة في كأس الخليج العربي.

النصر يحظى بمسيرة رائعة مؤخرًا، سواء في الدوري أو الكأس، إذ حقق 4 انتصارات متتالية على الوحدة وشباب الأهلي وخورفكان واتحاد كلباء في الدوري الإماراتي، وقد حجز مقعده في نصف نهائي كأس الخليج العربي بالفوز على الفجيرة 1-0.

ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 13 نقطة وانتصاره على العين يوم غدٍ سيجعله يتقدم للمركز الثالث الذي يحتله منافسه حاليًا بفارق نقطة وحيدة.