محمد فايز: النصر عاد للمسار الصحيح، لكن العين يريد الثلاث نقاط

مدافع العين يتحدث قبل مواجهة النصر

أشاد مدافع العين "محمد فايز" بفريق النصر منافسهم القادمة في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي ، مؤكدًا أنه عاد للمسار السليم تحت قيادة مدربه الجديد كرونوسلاف يوريتشيتش لكن مشددًا في نفس الوقت على أن فريقه يدخل اللقاء بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

العين سيُواجه النصر مساء الأربعاء القادم على استاد هزاع بن زايد، ذلك بعد أيام قليلة من تأهله لنصف نهائي كأس الخليج العربي بالفوز على الشارقة 2-1.

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الموقع الرسمي للعين نقل عن فايز قوله قبل اللقاء المرتقب "نحن جاهزون تمامًا لمواجهة النصر، جميعنا نتمنى المشاركة في اللقاء حتى نقدم أفضل ما لدينا لخدمة الفريق وتحقيق الهدف الرئيسي وهو الحصول على النقاط الثلاث".

أضاف "نواجه منافسًا قويًا استطاع أن يعود للمسار الصحيح، ندرك أن المباراة لن تكون سهلة بالنسبة للطرفين ولكننا جاهزون لخوض هذا اللقاء”.

أتم "الجميع جاهز للمشاركة في هذه المباراة المهمة بالنسبة للفريق، بكل تأكيد من ستتاح له فرصة المشاركة من قبل الجهاز الفني سيكون على قدر التحدي والمسؤولية لتقديم كل ما لديه، ليس المهم من سيشارك في اللقاء ولكن الأهم هو تحقيق الفوز في المباراة من اجل الحصول على النقاط الثلاث".