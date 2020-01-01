جوجاك: مواجهة الشارقة صعبة، لكن العين ليس قلقًا

العين سيواجه الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة

اعترف بالاج جوجاك جناح العين بصعوبة مواجهة الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي مساء غدٍ الثلاثاء، لكنه شدد في نفس الوقت على أنهم لا يخافون منافسهم.

اللاعب المجري قال لقناة دبي الرياضية "ستكون مباراة صعبة بالتأكيد، فهم فريق جيد وكلانا نريد الفوز باللقب، لكني أعتقد أننا في مستوًى جيد حاليًا كما ظهر في المباراتين الأخيرتين، حتى مباراة دوري أبطال آسيا التي خسرناها كنا جيدين وسيطرنا على اللقاء".

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أضاف "أعتقد أننا نتحسن ونُسجل الكثير من الأهداف، وأرى أننا نمتلك فرصة كبيرة للتأهل، بالتأكيد ستكون مباراة صعبة لكني لست قلقًا من التأهل".

جوجاك أكد عدم رضاه عن استقبال 5 أهداف كما حدث خلال مباراة الوصل في ربع نهائي البطولة، لكن مشيرًا في نفس الوقت لإيجابية تسجيل عدد أكبر من الأهداف مما قادهم للفوز.

صاحب الـ33 عامًا أضاف "العين لا يُمكنه استقبال 5 أهداف، لكن كرة القدم تعتمد على إحراز عدد أكبر من الأهداف من منافسك، مع هذا فلسنا راضين بالطبع عن استقبال هذا العدد الكبير من الأهداف".

"أعتقد أن الفريق أكثر انسجامًا الآن مع المدرب وأفكاره وأسلوب لعبه، كما اتضح ذلك خلال الأسبوعين الثلاثة الأخيرة، نلعب حاليًا بأسلوب مختلف، لكن بغض النظر عن أسلوب اللعب فالعين مطالب دومًا من الإعلام والجماهير بالسيطرة على المباريات وإحراز الكثير من الأهداف".

يُذكر أن العين خسر خلال المباراة مهاجمه وهدافه وهداف دوري الخليج العربي لابا كودجو بعد إيقافه من لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم بسبب إظهاره قميص يحمل صورة المهاجم الإسباني فرناندو توريس خلال احتفاله بهدفه في مرمى الفجيرة.