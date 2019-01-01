بروسينتشكي يدخل قائمة المرشحين لتدريب العين

العين أقال مدربه إيفان ليكو

مازال الإعلام الإماراتي المتابع لملف المدرب الجديد لفريق العين يطرح المزيد من الخيارات المرشحة لتولي تلك المهمة خلفًا للمقال إيفان ليكو، وقد ظهر مؤخرًا اسم الكرواتي بوربت بروسينتشكي ضمن قائمة المرشحين.

العين كان أعلن فسخ عقده مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو بالتراضي في أعقاب الخسارة أمام الظفرة ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي .

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وأعلن مجلس إدارة النادي إعفاء المدرب الكرواتي وجهازه الفني من مهمته في قيادة الإدارة الفنية للفريق الأول، وتكليف العراقي غازي فهد، مدرب الفريق الرديف "فريق تحت 21 سنة" بتولي مهمة تدريب الفريق الأول مؤقتًا حتى التعاقد مع مدرب جديد.

ونجح المدرب المؤقت في قيادة الفريق البنفسجي لتخطي دبا الحصن في كأس رئيس الدولة الإماراتي والفوز على الوحدة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإماراتي.

صحيفة البيان الإماراتية أشارت لدخول بروسينتشكي قائمة المرشحين لتدريب العين، وأضافت أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمراحل متقدمة.

وأوضحت الصحيفة أن الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق للعين والذي قاده لمركز الوصافة في كأس العالم للأندية 2018 هو أيضًا ضمن المرشحين، ومعه البرازيلي فابيو كاريلي.