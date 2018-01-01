العين الإماراتي يكتب التاريخ ويتأهل لنهائي المونديال

العين الإماراتي حقق المفاجأة ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تأهل فريق العين الإماراتي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد التفوق على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

استطاع العين أن يسجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة 2 من زمن المباراة، عن طريق ركلة ركنية، مرت من الدفاع بعد لمسها من قبل السويدي ماركوس بيرج.

ريفر بليت لم ينتظر كثيرًا، ليسجل هدف التعادل بالدقيقة 11 من زمن المباراة، عن طريق اللاعب بوري، بعد تصدي خالد عيسى للكرة أكثر من مرة. اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

من هو لاسارتي؟ مدرب الأهلي الجديد ومُكتشف جريزمان

قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

الفريق الأرجنتيني سجل الهدف الثاني بالدقيقة 16 من ومن المباراة، عن طريق بوري، بعد انطلاق خلف مدافعي العين، ليسدد الكرة في المرمى.

حسين الشحات سجل هدف التعادل للعين بالدقيقة 25 من زمن المباراة، بعد عرضية من شيوتاني، ليسددها في المرمى، رفض الحكم احتسابها هدفًا، بداعي التسلل، بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو "فار".

البرازيلي كايو نجح في تسجيل هدف التعادل للعين بالدقيقة 48 من زمن المباراة، بعد اختراق دفاع ريفر بليت، ليصوب الكرة في الشباك.

واحتسبت ركلة جزاء لفريق ريفر بليت بالدقيقة 67، سددها هيرنانديز في العارضة، وتضيع فرصة التقدم لفريق.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليحتكما الفريقين إلى الوقت الإضافي.

ويحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الإضافي بهدفين لمثلهما.

سجل للعين: "كايو، شيوتاني، بندر الأحبابي، عامر عبد الرحمن، ريان يسلم".

سجل لريفر بليت: "مارتينيز، كونتيرو، بونزيو، بوري".

أهدر: "إتزو بيريز"

وبذلك يصعد العين الإماراتي إلى المباراة النهائية، منتظرًا الفائز من مباراة ريال مدريد وكاشيما الياباني.