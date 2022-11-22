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العويس رجل مباراة السعودية والأرجنتين

تامر أبو سيدو
2:38 م غرينتش+2 22‏/11‏/2022
Mohammed Al Owais Saudi Arabia Argentina World Cup Qatar 2022 22.11.2022
حارس المرمى لعب مباراة رائعة مع المنتخب السعودي أمام الأرجنتين

لعب محمد العويس حارس مرمى السعودية مباراة رائعة أمام الأرجنتين وساهم بتصدياته المذهلة في انتصار الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم قطر 2022.

الشوط الأول من اللقاء انتهى بتقدم المنتخب الأمريكي الجنوبي بهدف ليونيل ميسي من ركلة جزاء لكن الأخضر قام بريمونتادا مذهلة في بداية الشوط الثاني وبهدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.

جهد حارس مرمى الهلال تُوج رسميًا باختياره رجل المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل في العاصمة الدوحة وشهدت الريمونتادا التاريخية للأخضر.

فوز الأخضر وضعه على صدارة المجموعة السادسة بـ3 نقاط في انتظار مواجهة بولندا مع المكسيك.

المنتخب السعودي سيواجه بولندا في الجولة القادمة ومن ثم سيكون ختام دور المجموعات أمام المكسيك.

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