العويس: الأهلي قوي لكن الظروف كانت ضدنا

محمد العويس حارس مرمى الأهلي السعودي يؤكد على قدرات فريقه الكبيرة ويعيد التراجع في هذا الموسم للظروف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد محمد العويس حارس مرمى فريق الأهلي السعودي بالمستوى الذي يقدمه فريقه في الفترة الأخيرة من الموسم وبالفوز الذي تحقق أمام الشباب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن نتائج الفريق في إجمالي الموسم لا تعبر إطلاقًا عن إمكانياته الحالية.

وقال العويس: “لقد نجحنا في إيقاف أحد منافسينا على مقاعد الصعود للبطولات الآسيوية، نحن نمتلك فريقًا قويًا لكننا عانينا من عدة ظروف معاكسة هذا الموسم".

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وأضاف: "تعرض الفريق للكثير من الإصابات وتغيير المدربين على مدار الموسم، بالإضافة لكل ذلك تغير مجلس إدارة الفريق، كل ذلك أثر علينا".

وأكمل: "في الوقت الحالي نحاول أن نتدراك الأوضاع من أجل أن نسعد جماهير الفريق فيما تبقى من مباريات لنا في ذلك الموسم".

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جدير بالذكر أن الأهلي كان قد حقق الفوز بالأمس أمام الشباب بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.